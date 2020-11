Football : le Tchad tient tête à la Guinée (1-1)

Les SAO du Tchad ont tenu tête au Syli national de Guinée, ce dimanche au stade Idriss Mahamat Ouya, en terminant le match sur le score de 1-1.



La Guinée a ouvert le score sur un but de Nabil Keita à la 25ème minute, tandis que le défenseur tchadien Ahmat Abderaman a égalisé à la 45ème minute de jeu.



En première partie de jeu, les SAO ont pris deux cartons jaunes (M. Mouandilmadji et E. Mbangossoum).



Les SAO du Tchad ont affronté le Syli national de Guinée pour la 4ème journée (Poule A) des éliminatoires de la CAN 2022.



Mercredi, lors d'un match aller, la Guinée a battu le Tchad sur le score de 1-0.



La sélection nationale du Tchad a désormais 1 point au classement de poule. Son score ne sera probablement pas suffisant pour espérer une qualification pour la CAN 2022. Toutefois, une évolution progressive est perceptible au fil des matchs pour cette jeune équipe qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel.