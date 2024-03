Football : une prime exceptionnelle de 500.000 Fcfa à chaque joueur des SAO du Tchad

🇹🇩SAO SAO SAO VICTOIRE!🇹🇩



500 mille FCFA de prime exceptionnelle à chaque joueur en plus des autres encouragements. Bravo les garçons ! #KetteGuidamPourLeTchad. MS

Dans un match tendu lors du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Île Maurice et le Tchad se sont affrontés avec une tension palpable sur le terrain. Alors que le Tchad a réussi à égaliser à la 74ème minute (Hassan Hiver), le suspense a atteint son paroxysme lorsque l'équipe a inscrit un deuxième but à la 100e minute, grâce à Ousman Hassan (n°21), scellant ainsi leur victoire.Cette performance a été saluée par le Premier Ministre Succes Masra, qui a annoncé une prime exceptionnelle de 500 000 FCFA pour chaque joueur en plus des encouragements habituels.Une victoire méritée pour le Tchad, qui se qualifie ainsi pour la prochaine étape des éliminatoires de la CAN 2025.