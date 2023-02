Force G5 Sahel : le HCDH soutient la prévention des violations des droits de l'Homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme organise un atelier sur la mise en œuvre du cadre de conformité aux Droits de l'Homme et au Droit International Humanitaire par la FC-G5S à Bakara de RETEX conjoint



Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a organisé un atelier de deux jours à Bakara pour discuter de la mise en œuvre du cadre de conformité aux Droits de l'Homme et au Droit International Humanitaire par la Force Conjointe du G5 Sahel.



L'atelier a été organisé dans le cadre des activités du projet "Appui à la Force Conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du Cadre de Conformité aux Droits de l'Homme et au Droit International Humanitaire". Le chef de bureau de haut-commissaire de droit de l'homme, Félix Ahouan Sou, a souligné l'importance des questions des droits de l'homme dans le cadre de conformité de la Force conjointe du G5 Sahel.



La méthode du Cadre de Conformité est une nouvelle approche qui place les droits de l'homme au cœur de la planification et de la conduite des opérations de la Force conjointe. Le HCDH travaille à aider la Force à mieux prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors des opérations plutôt que de constater et de gérer les violations après coup.



Le colonel Moumouni Abdel-Aziz, représentant de commandant de la Force, a souligné que depuis la création de la Force conjointe, le Projet Cadre de conformité a organisé cet exercice à chaque fin de mandat du PCIAT pour évaluer le chemin parcouru ensemble dans la mise en œuvre du Cadre de Conformité. Les instances du G5 Sahel ont décidé d'articuler le Format de la Force conjointe, et le PCIAT va désormais disparaître pour donner place à un État-major de Coordination.



Le RETEX conjoint HCDH-FC-G5 Sahel vise à évaluer le chemin parcouru ensemble dans la mise en œuvre du Cadre de Conformité. Les participants ont relevé les défis et formulé des recommandations pour une meilleure poursuite de la mise en œuvre.