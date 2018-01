Force d’appui : les comportements déviants seront « sévèrement sanctionnés », prévient Mahamat Idriss Deby

Le commandant de la DGSSIE (garde républicaine), le général Mahamat Idriss Déby Itno a demandé aujourd’hui aux 500 militaires qu’il a mis à la disposition du ministère des finances et du budget de faire preuve de discipline.



Le général leur a demandé d’obéir aux instructions émanantes du ministère des finances et du budget.



Les 500 militaires de la garde républicaine vont composer la force d’appui aux régies financières afin de lutter contre les pratiques indélicates et permettre un meilleur recouvrement des recettes par le trésor public.



Par ailleurs, le commandant de la DGSSIE prévient qu'il ne tolérera, en aucun cas, des comportements déviants. Les éventuels auteurs seront sévèrement sanctionnés.