Tchad : à Pala, lancement de la 55ème Assemblée générale de la RESRAT

La 55ème édition de l’Assemblée générale de la Rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad (RESRAT) s’est ouverte ce mardi 1er juillet 2025 au centre culturel Nicodème de Pala.



Cette rencontre annuelle, d’une durée d’une semaine, a réuni des prêtres, sœurs, frères et religieux venus de tous les diocèses du pays. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont Mgr Dominique Tinoudji, évêque du diocèse de Pala, et Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest.



Dans un contexte national marqué par des tensions intercommunautaires, le thème choisi pour cette édition, « Les défis de la cohabitation pacifique avec les autres religions au Tchad », prend tout son sens. L’objectif est clair : promouvoir la paix et renforcer le vivre-ensemble entre les différentes confessions religieuses du pays.



Lors de son discours, l’abbé Bienvenu Altolna Bedoumro, secrétaire général de la RESRAT, a souligné que la mission du chrétien ne se limite pas à la prière. Elle s’étend également au service du peuple, à travers des actions concrètes en faveur de la paix. Il a salué les efforts du gouvernement dans ce sens et encouragé à les intensifier.



Prenant la parole à son tour, Mgr Dominique Tinoudji a articulé son message autour de trois axes : la fraternité comme pilier de la mission évangélisatrice, l’inculturation comme outil d’évangélisation en profondeur, et l’importance du thème retenu cette année. Il a insisté sur la nécessité pour les religieux de bien connaître les cultures des milieux où ils exercent leur ministère, afin de mieux porter leur message.



Quant au délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, il a salué la pertinence du thème de cette édition, qu’il considère comme crucial pour l’unité nationale. Il a invité les participants à aborder sans tabou les comportements nuisibles au vivre-ensemble, et a rappelé le rôle essentiel des religieux comme acteurs de paix et de cohésion sociale.



Cette assemblée générale s’annonce ainsi comme un moment de réflexion, de communion et d’engagement en faveur d’un Tchad plus uni, au-delà des différences religieuses et culturelles.