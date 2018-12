Forum Africa en Egypte : 24 entreprises africaines en plein essor ont été choisies pour participer à la « DealRoom »

LE CAIRE, Egypte - 24 entreprises africaines en plein essor ont été choisies pour se joindre à la « DealRoom », pendant le forum Africa 2018 qui s'est déroulé les 8 et 9 décembre en Égypte. Il s'agit d'une plate-forme spéciale mettant en relation des entreprises africaines, qui a été développée et gérée conjointement par Asoko Insight et IC Publications.



Pendant ces deux journées, les entreprises sélectionnées vont se réunir et présenter brièvement leurs activités devant des investisseurs de prestige, des sociétés d'investissement privé et des sociétés de capital-risque, dans le but d'obtenir le financement de l'expansion et de la croissance de leurs activités. Pour ce faire, elles disposeront d'un créneau de 30 minutes. Ces 24 entreprises - triées sur le volet parmi plus de 200 entreprises candidates de toute l'Afrique qui ont postulé pour participer - ont été choisies en raison de leurs bilans financiers convaincants, leurs revenus solides et leur potentiel d'expansion et d'exportation. Asoko Insight, entreprise africaine d'intelligence économique de premier plan, et IC Publications ont mené le processus de sélection.



Africa 2018 est le plus grand forum d'entreprises du continent cette année. L'évènement réunit plus de 200 start-ups, neuf chefs d'État et plus de 3 000 délégués à Charm-el-Cheikh, les 8 et 9 décembre.



Le Forum a mis particulièrement l'accent sur le « Young Entrepreneurs Day » - Journée des jeunes entrepreneurs -, qui se tient le 8 décembre. Cette journée vise à mettre en contact les futurs chefs d'entreprise de demain avec des entrepreneurs aux idées similaires et à les aider, par le biais d'une série d'ateliers et de débats, à propulser leurs entreprises à un niveau supérieur. L'évènement a également accueilli les premières sessions de « Women Empower Africa » (Donner les moyens aux femmes en Afrique) le 8 octobre, qui verront des débats et des partages d'idées sur l'égalité homme-femme au parlement et dans les salles de conseils et qui aideront les femmes à façonner l'avenir de l'Afrique.



S'exprimant sur le partenariat, Obi Ejimofo, directeur de l'innovation chez Asoko Insight, a déclaré : « Les entreprises africaines sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées, mais elles restent confrontées au défi de trouver leurs marques face aux investisseurs institutionnels et aux entreprises mondiales. Faire partie d'initiatives comme celle-ci, conçues pour renforcer la collaboration avec le secteur privé et encourager les investissements dans des secteurs d'intérêt stratégique en Afrique, s'inscrit au cœur de la vision que nous avons chez Asoko ».



Pedro Besugo, d'IC Publications, a déclaré : « Au fil des ans, nous avons constaté que ce sont les start-ups et les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à lever des fonds pour développer leurs activités. Pour combler cette lacune, nous avons mis en œuvre la plate-forme DealRoom en collaboration avec Asoko Insight et nous l'avons lancée l'année dernière, à l'occasion du forum Africa 2017. Nous sommes heureux d'annoncer que le nombre d'entreprises candidates et sélectionnées a doublé en un an. Nous avons également utilisé la plate-forme avec succès lors d'autres évènements professionnels.