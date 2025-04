Forum Économique Bilatéral Côte d'Ivoire - Afrique Centrale : Vers un Partenariat Renforcé

Ce forum ambitieux s'articule autour de plusieurs objectifs clés :



Consolider les liens économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les nations de la région Afrique centrale.

Encourager un dialogue constructif entre les acteurs des sphères publique et privée.

Identifier et cultiver des opportunités d'investissement ainsi que des partenariats stratégiques mutuellement bénéfiques.

Soutenir des initiatives de développement durable et inclusif dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le commerce.



Nécessité d'une Coopération Régionale Accrue





La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique centrale revêt une importance capitale pour affronter les défis économiques régionaux et favoriser un développement harmonieux et partagé. Ce forum offre une plateforme unique pour la mutualisation des ressources et des expertises, créant ainsi un environnement propice à une croissance économique régionale robuste et durable.





Perspectives et Impact Attendus





Le lancement de ce forum économique représente une avancée significative dans le raffermissement des liens entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique centrale. Les discussions approfondies et les ateliers interactifs qui se dérouleront durant cet événement joueront un rôle déterminant dans l'établissement de partenariats solides et fructueux, contribuant ainsi au développement économique des deux régions.