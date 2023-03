INTERNATIONAL Forum de Boao : Quelle thérapie pour "un monde incertain" ?

Par Karim Badolo - 31 Mars 2023



La présente édition du Forum de Boao pour l'Asie (FBA) qui se tient du 28 au 31 mars 2023 à Boao, ville côtière de la province insulaire chinoise de Hainan en présentiel marque le retour à la normalité après la pandémie de la Covid-19, les trois dernières s'étant tenues en ligne. "Un monde incertain : solidarité et coopération pour le développement face aux défis", est le thème autour duquel les 2000 participants discutent. Ce thème décliné en quatre thématiques "Développement et inclusion", "Efficacité et sécurité", "Régional et mondial" et "Présent et avenir" traduisent à souhait les défis du moment.

Comme l'ont souligné les deux rapports du Forum, la gouvernance économique mondiale entre dans une période particulièrement importante pour l'Asie. Le constat est établi que la croissance mondiale en 2023 devrait rester lente avec une incidence sur la demande extérieure des économies asiatiques. Toutefois, les économies asiatiques devront jouer un rôle central dans l'amélioration de la croissance au cours de l'année. A titre illustratif, le taux de croissance pondéré du PIB réel de l'Asie en 2023 serait de 4,5 %, contre 4,2 % en 2022. Se référant au thème de la rencontre, le Premier ministre chinois, Li Qiang, a insisté sur la nécessité pour les pays asiatiques de renforcer leur coopération pour mieux appréhender les incertitudes du monde actuel. "Nous espérons explorer la certitude dans un monde incertain et promouvoir la solidarité et la coopération entre les pays pour mieux affronter les défis à travers les discussions lors de la conférence annuelle. Nous visons également à soutenir l'ouverture et l'inclusion afin de mieux promouvoir le développement", a déclaré M. Li, à l'ouverture des travaux.



Comment relever efficacement les défis inhérents au développement à l'échelle régionale et mondiale ? C'est à cette question importante que tentent de répondre les sous-thèmes du FBA. "Développement et inclusion" sous-entend que les pays asiatiques, s'ils veulent jouer un rôle moteur dans l'amélioration de la croissance mondiale, devraient tendre une meilleure intégration économique régionale, gage d'une prospérité partagée. Cela passe nécessairement par une coopération dynamique fondée sur la préservation des intérêts mutuels et bénéfiques.



"Efficacité et sécurité" répond à l'impératif de parfaire les mécanismes d'une coopération régionale plus inclusive, soucieuse de prendre en compte l'innovation. Les Etats asiatiques doivent mieux articuler les plates-formes qui permettent aux chaînes d'approvisionnement en Asie d'assurer une meilleure intégration économique.



"Régional et mondial" renvoie à la connectivité des économies à travers le monde. En tant qu'acteurs clés de la croissance mondiale, les pays asiatiques doivent davantage faire preuve d'une solidarité agissante au niveau régional afin d'apporter un souffle plus vivifiant à l'économie mondiale. De ce fait, une solidarité régionale avec des objectifs communs doit se manifester de façon concrète. Plus qu'un cadre de rencontre exclusivement asiatique, le FBA est une plate-forme d'échanges ouvertes au reste du monde. La preuve, des dirigeants, des chercheurs et chefs d'entreprises d'autres continents participent à ce rendez-vous majeur.



"Présent et avenir" revient à se s'approprier les défis d'un monde en pleine mutation dans un élan de coopération inclusive sur une base égalitaire pour bâtir une communauté de destin partagé. Dans son objectif, le FBA se veut un cadre fédérateur de tous les efforts des pays asiatiques ouverts au reste du monde dans une perspective de partenariats gagnant-gagnant. Comme le souligne le rapport du FBA, l'Asie compte un avantage important dans la fabrication de produits compétitifs dans les chaînes de valeur mondiales. Sur les 22 produits intermédiaires issus des usines asiatiques en termes de volume d'exportation, 21 ont enregistré une croissance marquée des exportations, alors que les produits de composants électroniques, comme les circuits intégrés, ont connu la croissance la plus rapide en 2021, avec une expansion de 28,8 %. C'est dire combien il est nécessaire pour les pays asiatiques de s'inscrire dans une dynamique de vision partagée pour maintenir cette place si importante dans les chaines de valeur mondiale.



En rappel, c'est sur l'initiative de la Chine que le FBA a vu le jour en 2001. C'est est une organisation internationale à but non-lucratif, qui offre des cadres d'échanges de haut niveau au cours desquels des dirigeants de gouvernement, des chefs d'entreprise et d'universités, d'Asie et d'autres continents, débattent des questions urgentes de l'Asie en particulier et du monde en général.





