Forum des réformes : Déby s'interroge sur la nécessité des 200 partis politiques au Tchad

Le Forum National inclusif sur les reformes institutionnelles de l’Etat s'est ouvert ce lundi 19 mars 2018 à N'Djamena. Il verra plus de 800 participants de toutes les forces vives de la nation, la société civile et la diaspora.



Dans son discours d'ouverture, le président de la République, Idriss Déby s'est interrogé sur le multipartisme au Tchad. "Est-il vraiment concevable et surtout nécessaire que l'on dispose de plus de 200 partis politiques dans un pays peuplé de 12 millions d'habitants, dont plusieurs de ces partis politiques n'ont que leur famille nucléaire ? Sans vouloir imposer une quelconque restriction du champ politique, je vous invite simplement à ouvrir un débat sur ce sujet qui me parait extrêmement important", a-t-il souligné.



Le rapport du comité technique sur les réformes institutionnelles prévoit que le Président de la République sera élu pour 7 ans au suffrage universel direct, rééligible une (1) fois. Le nombre des députés à l'assemblée nationale serait fixé à 130, renforcé par 48 sénateurs dont le mandat est de 6 ans renouvelable.



La suppression du Médiateur de la République, du conseil économique et social, et du collège de contrôle et de surveillances de revenus pétroliers (CCSRP) est prévue. Les 23 régions du pays seront transformées en 14 provinces.