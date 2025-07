INTERNATIONAL Forum politique de haut niveau 2025 : Dr Ahmat Mbodou Mahamat plaide pour un soutien financier en faveur du Tchad

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 24 Juillet 2025



Le président du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad (CESCE), était à la tête de la délégation tchadienne qui a participé au 13ème Forum politique de haut niveau des Nations-Unies sur le développement durable (FPHN), qui se déroule du 14 au 23 juillet 2025, au siège des Nations-Unies à New-York (États-Unis).

Organisé sous les auspices du Conseil Economique et Social des Nations-Unies (ECOSOC), le FPHN est la principale plateforme des Nations-Unies sur le développement durable. Il joue un rôle central dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, et de ses Objectifs de développement durable (ODD). Tous les États membres de l'ONU, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile participent au FPHN, qui se réunit chaque année á la même période.



Le thème choisi cette année porte sur : « Faire progresser les solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les preuves pour l’Agenda 2030 ». Ainsi donc, les travaux du Forum 2025 ont passé en revue les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable et fournit des orientations politiques, avec la garantie que personne n’est laissé de côté.



A cette occasion, le président du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnement, Dr. Ahmat Mbodou Mahamat, qui conduisait la délégation tchadienne, a fait une importante déclaration au nom de son pays, lors du segment ministériel du FPHN et de l’ECOSOC, le lundi 21 juillet 2025.



Il a mis l’accent sur les progrès accomplis par le gouvernement du Tchad, dans la mise en œuvre des ODD. Par ailleurs, il a fait un plaidoyer appuyé en vue d’un soutien financier international accru, afin de permettre au Tchad de suivre le rythme global requis pour atteindre les ODD à l’horizon 2030.



Dans sa déclaration le président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad a présenté les espoirs, les rêves pour l’avenir, contenus dans la mise en œuvre effective des Objectifs du Développement Durable (ODD). Ahmat Mbodou Mahamat a saisi cette tribune offerte pour mettre en exergue les « lacunes du système mondial actuel et l’incapacité à trouver des solutions efficaces aux crises mondiales ».



La rencontre aura été également une occasion, pour le président de la 4ème Grande Institution de la République du Tchad, de réaffirmer l’engagement de son pays envers la Charte des Nations-Unies. Il s’agit de revitaliser le multilatéralisme, procéder au respect des recommandations de la 4ème Conférence des Nations-Unies sur le Financement Mondial, et surtout, accélérer la mise en œuvre des ODD en optant pour des solutions innovantes et inclusives, face aux défis émergents.



C’est le lieu de rappeler que depuis septembre 2015, le Tchad marque sa volonté politique, dans l’optique de concrétiser la mise en œuvre efficace des ODD. Cela s’est traduit par l’élaboration et la présentation durant le FPHN, de trois rapports d’Examen National Volontaire (ENV), notamment en 2019, en 2021 et en 2024.



L’engagement du pays envers la coopération internationale, et le partenariat inclusif pour le développement durable, ont par ailleurs amené le gouvernement tchadien à tenir compte des couches sociales les plus défavorisées. « Le PND Tchad 2030, dont la table ronde de mobilisation des ressources aura lieu du 09 au 10 septembre 2025 à Dubaï, compte être inclusif, réaliste et à la hauteur des ambitions des populations », a annoncé le président du CESCE.



Sous « la vision clairvoyante » du président Mahamat Idriss Deby Itno, le Tchad compte, à travers le PND, doubler la production vivrière par la mécanisation de l’agriculture et l’encadrement des agriculteurs. Il en est de même de la transformation des produits locaux et l’électrification rurale par les énergies vertes.



Sur un autre plan, le président du CESCE s’est réjoui de la consolidation de la paix opérée par son pays qui a assuré une transition apaisée, avec un retour à l’ordre constitutionnel en 2024. « Aujourd’hui, le Tchad jouit d’une stabilité et constitue le seul pays de refuge qui accueille les populations de ses pays voisins en proie aux multiples crises sécuritaires », a-t-il rappelé.



Cependant, malgré la vulnérabilité du Tchad face au dérèglement climatique, et malgré les efforts d’adaptation, l’on peut regretter que le pays n’a pas accédé aux différents Fonds annoncés pour lutter efficacement contre les conséquences de ce dérèglement climatique. Il convient de souligner que c’est un homme pétri d’expérience dans le domaine environnemental (eau et assainissement), qui a porté avec brio, la voix du Tchad au cours du 13ème Forum politique de haut niveau des Nations-Unies sur les ODD.



En effet, Ahmat Mbodou Mahamat est un ingénieur de conception en génie rural, diplômé de l’Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de l’Equipement Rural (E.I.E.R) de Ouagadougou au Burkina Faso (1993). Il est en plus titulaire d’un doctorat de troisième cycle spécialisé en mobilisation des ressources en eau obtenu à l’IAV Hassan II de Rabat au Maroc (1996), avec mention très honorable du jury. Son travail de recherche portait sur le thème, « Drainage des sols lourds par tuyaux perforés et enterrés sur le périmètre expérimental de l’office de mise en valeur de GHARB au Maroc », co-encadré par le CEMAGREF d’Anthony (France).



C’est tout naturellement qu’il aura été entre 2017 et 2018, ministre de l’Environnement et de la Pêche du Tchad. Élu consulaire, président de la Commission agriculture et élevage de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) du Tchad, Dr. Ahmat Mbodou Mahamat est président de la Commission agriculture et environnement de l’Union des Chambres consulaires du G5 Sahel. Par ailleurs, il est enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) depuis les années 2000.



Entre février 2015 et janvier 2024, il a été membre du bureau politique national du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), parti au pouvoir, pour le compte de la province du Lac. Présentement, il est membre du Conseil National du Salut (CNS) du MPS.



Dr. Ahmat Mbodou Mahamat est le promoteur de l’Agence Générale de Réalisation et d’Ingénierie au Tchad (AGRITCHAD), créée en 1998, une société du domaine de la conception et la réalisation de projets hydrauliques, de l’agriculture, de l’énergie, de travaux publics, de la protection de l’environnement, entre autres. Ce qui fait de lui un spécialiste de haut vol des questions de développement des infrastructures socio-économiques de base, depuis 30 ans dans son pays. C’est donc cette référence tchadienne qui occupe depuis le 6 mars 2024, le prestigieux poste de président du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad (CESCE), l’une des Grandes Institutions de la République.



Il faut rappeler qu’au cours des assises du 13ème Forum politique de haut niveau des Nations-Unies sur le développement durable (FPHN),le Président du CESCE était accompagné par S.E Mouctar Abakar, Ambassadeur et Représentant permanent du Tchad auprès des Nations-Unies á New York et ses conseillers, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr. Djangbeye Guelngar Évariste, le Point focal et Représentant du CESCE de la zone Amérique, Olivier Noudjalbaye Dedingar, le Directeur en charge des Nations et des organisations internationales au Ministère des Affaires Étrangères, Djakna Moksia, un représentant du ministère de la Femme, ainsi que par deux représentants tchadiens membres du Réseau panafricain de lutte contre l’insécurité alimentaire et environnementale.









Dans la même rubrique : < > Les États-Unis annoncent leur retrait de l’UNESCO d’ici 2026 ONU : les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur du règlement pacifique des conflits Djibouti/France : ​Le Président Guelleh reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)