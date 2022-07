INTERNATIONAL Forum politique des Nations Unies : entre optimisme et inquiétudes

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 14 Juillet 2022

La session 2022 du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable a débuté à New York le mardi 5 juillet, dans le but de déterminer les voies et moyens nécessaires au suivi et à l’évaluation en profondeur des objectifs de développement durable (ODD).

La session de huit jours se tient sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Les réunions du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) se sont poursuivies cette semaine avec des expressions de préoccupations concernant les revers auxquels la communauté internationale a été confrontées depuis la dernière session en présentiel de 2019.

Néanmoins, les participants ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité d'améliorer la résilience des systèmes socioéconomiques et de santé.



La prise en compte des nouveaux défis

Les intervenants ont cité des défis qui n'avaient pas été anticipés lors de l'adoption des ODD en 2015, tels que la pandémie mondiale, les conflits et la crise alimentaire qui en a résulté, comme « les raisons pour lesquelles nous perdons du terrain dans la mise en œuvre des ODD ».



Les propos du président de l’ECOSOC

Collen Vixen Kelapile, président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a pris la parole au début du HLPF 2022, notant que la pandémie du Covid-19 a ralenti la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et inversé les progrès sur de nombreux ODD. Dans le même temps, il a déclaré que la pandémie avait servi de « signal d'alarme » pour résoudre les problèmes fondamentaux auxquels les sociétés sont confrontées, soulignant la possibilité de mieux reconstruire en utilisant l'Agenda 2030 comme modèle de reprise.



Les déclarations de la SGA des Nations Unies

Résumant les principaux messages des Examens nationaux volontaires (ENV) du FPHN de cette année, Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a déclaré que de nombreux pays ont commencé à mettre en œuvre des politiques innovantes pour mieux reconstruire, telles que des plans nationaux de résilience, des mesures de protection sociale renforcées, et l'expansion de l'économie naissante des produits numériques.



Les solutions proposées par la vice-présidente de l'ECOSOC

Pour atteindre les ODD qui se renforcent mutuellement, la vice-présidente de l'ECOSOC, Suriya Chindawongse, a appelé à l'équité et à l'autonomisation, à la durabilité et à la synergie, à un équilibre entre les peuples et la planète, et à une architecture harmonisée des Nations Unies.



Les points primordiaux soulignés

Kaylash Satiyarti, défenseur des ODD et lauréat du prix Nobel de la paix 2014, de nationalité indienne, a condamné l'augmentation du travail des enfants et la régression du taux de scolarisation des enfants en Afrique subsaharienne.



Les délégués ont examiné le rapport du secrétaire général sur les progrès des ODD lors d'une réunion publique sur le thème « Reconstruire en mieux et faire progresser les ODD ». Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, a souligné l'importance de lutter contre les inégalités en matière de vaccins, de donner la priorité à une reprise à faible émission de carbone, de réformer l'architecture internationale de la finance et de la dette, de renouveler le contrat social entre les gouvernements et leurs citoyens pour fournir des biens publics mondiaux, et générer et utiliser des données solides.



Les solutions proposées pour la reprise

Au cours de la discussion, les participants ont partagé des solutions pour la reprise en cas de pandémie. Li Andersson, ministre finlandais de l'Éducation, a souligné l'importance d'investir dans l'éducation, de favoriser le potentiel d'innovation et de renforcer les efforts en faveur de la parité entre les sexes. La représentante spéciale du secrétaire général sur la violence a l’égard des enfants, Najat Maalla M'jid, a souligné les avantages économiques de l'éducation et de l'investissement dans les enfants dès leur plus jeune âge.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné l'importance de donner la priorité aux soins de santé primaires, de promouvoir une architecture mondiale des soins de santé d'urgence et d'améliorer les systèmes de soins de santé d'alerte précoce.



ODD 17 et liens avec d'autres objectifs

Au cours de la session intitulée « Focus sur les ODD : ODD 17 et liens avec d'autres objectifs », les panels ont discuté sur les différents points suivants :



-Financer une réponse à la crise robuste et investir dans les ODD, au cours de laquelle Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia, a appelé à une paix négociée entre la Russie et l'Ukraine, à une « véritable coopération mondiale » pour mettre fin à la pandémie, et à une augmentation du financement public du développement ;



-Mobiliser et partager la science, la technologie et l'innovation pour une reprise axée sur les ODD, où l'ambassadeur Kennedy Gastorn, Tanzanie, coprésident du Forum STI 2022, a souligné, entre autres recommandations du Forum, l'amélioration de la coopération internationale pour faciliter le partage des avantages et l'accès aux données, démonétiser la production de connaissances et accroître la solidarité pour combler la fracture numérique ; et Développement des capacités et partenariats pour maximiser les avantages de la science, de la technologie et de l'innovation ;



-La mise en garde contre « une tempête parfaite » et l'appel pour agir immédiatement afin d’éteindre un « incendie mondial à cinq alarmes ». À un moment où le Secrétaire général de l'ONU met en garde contre une « tempête parfaite » de crises et appelle à une action immédiate pour éteindre un « incendie mondial à cinq alarmes » impliquant la pandémie de COVID-19, un système financier mondial moralement en faillite, le climat crise, l'anarchie dans le cyberespace, la diminution de la paix et de la sécurité, nous devons avant tout réaffirmer notre engagement en faveur d'un développement véritablement durable ;



-Investir dans la résolution des conditions qui provoquent ces crises. Quelle est la solution ? "Nous devons investir dans la résolution des conditions qui provoquent ces crises", déclare Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les droits de l'homme exigent des investissements conclu-t-il. Les travaux de la 10ème session du Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2022, prendront officiellement fin le Vendredi 15 Juillet, avec la présentation des derniers examens nationaux volontaires (ENV) de la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030.





