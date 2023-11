AFRIQUE Forum sur l'investissement en Afrique : Le président de Rugby Afrique appelle à investir dans l'excellence

L'industrie du sport en Afrique connaît une croissance rapide, avec le potentiel de créer des emplois, d'améliorer la santé publique, de favoriser l'inclusion sociale et de stimuler la croissance économique.

Herbert Mensah, le nouveau président élu de Rugby Afrique, l'organe directeur continental du rugby en Afrique, a participé à une discussion en tête-à-tête lors du 2023 Africa Investment Forum (AIF), le jeudi 10 novembre à Marrakech, au Maroc. Soutenu par la Banque africaine de développement et sept autres partenaires fondateurs (Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Development Bank of Southern Africa, European Investment Bank, Islamic Development Bank et Trade and Development Bank), l'Africa Investment Forum est le marché de l'investissement en Afrique qui permet d'accélérer les transactions afin de combler les lacunes en matière d'investissement en Afrique.

Fondé en 2018, l'Africa Investment Forum a mobilisé près de 143 milliards de dollars d'intérêt pour l'investissement.



Lors de la discussion, le président de Rugby Afrique a encouragé l'investissement dans le sport à travers l'Afrique, soulignant l'importance des opportunités d'investissement émergeant du continent lui-même.



"Avec ses talents abondants et l'attention du monde entier, l'Afrique se trouve à l'avant-garde du marché mondial", a déclaré M. Mensah. "Il est temps de transformer ce potentiel en puissance, en investissant en nous-mêmes, en forgeant des structures qui permettent à nos ressources d'alimenter notre propre croissance, en nous libérant du cycle d'exportation et d'importation qui entrave la réalisation de notre véritable potentiel économique".



Il a ajouté : "Avec la victoire de l'Afrique du Sud en tant que championne du monde lors de la Coupe du monde de rugby de 2023, le monde a une fois de plus été témoin du vaste potentiel de l'Afrique. Investir dans le rugby en Afrique, c'est investir dans un continent de 1,3 milliard d'habitants, en utilisant ce sport comme catalyseur du développement économique et de l'autonomisation des jeunes."



Le nouveau président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, continue de mettre l'accent sur le potentiel commercial du sport en Afrique. Depuis son élection, le Président Mensah a appelé à un changement de mentalité de la part des gouvernements africains et des organisations internationales afin d'augmenter les investissements dans le rugby en Afrique.



L'industrie du sport en Afrique connaît une croissance rapide, avec le potentiel de créer des emplois, d'améliorer la santé publique, de favoriser l'inclusion sociale et de stimuler la croissance économique. Selon PricewaterhouseCoopers (PwC), l'industrie était évaluée à 7 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2027. Malgré ce potentiel, les investissements en Afrique restent limités, avec seulement 1 % des financements de startups dirigés vers le secteur du sport.



L'Africa Investment Forum, édition 2023, a réuni des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des décideurs et des investisseurs pour faire avancer des transactions d'investissement cruciales jusqu'à leur conclusion. Parmi les participants précédents figurent S.E. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, S.E. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et S.E. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. L'événement annuel de trois jours "Africa Investment Forum Market Days" se terminera le vendredi 10 août sur le thème "Libérer la chaîne de valeur de l'Afrique" à Marrakech, au Maroc.





