Forum tchado-arabe : l'espoir de la concrétisation d'investissements massifs

Les préparatifs du forum d'investissement tchado-arabe qui aura lieu en mars prochain "vont bon train", selon ​le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne. Le forum a été initié suite aux promesses d'investissements des banques et fonds arabes lors de la table-ronde sur le Programme national de développement du Tchad qui s'est tenue à Paris en 2017.



Au total, les fonds arabes prévoient d'injecter 1,5 milliards de dollars dans l'économie tchadienne. Le forum va permettre de concrétiser ces promesses. Toutefois, le ministre a insisté sur la réalisation des études de faisabilité des différents projets. "Pour l'instant, nous sommes confrontés à la qualité des projets proposés et donc l'absence d'études de faisabilité", a-t-il reconnu.



"Les financements pour les préparatifs sont déjà disponibles et nous osons croire que de tels financements viendront occasionner des investissements massifs dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture", a déclaré le ministre Issa Doubragne.



Le Tchad compte plus de 100 millions de têtes de bétail dans son cheptel, toutes catégories confondues, autour de 36 millions de volailles, et des milliers de kilomètres de terres arables. D'après le ministre, "nous ne pouvons pas baser notre économie que sur le pétrole. Il est urgent pour les opérateurs économiques d'investir dans ces secteurs diversifiés. L'Etat a créé des conditions optimum pour que nous puissions aller de l'avant."