Un engagement pour l'excellence académique

Cette mobilité est rendue possible grâce à une bourse complète qui couvre l'ensemble de leur parcours universitaire. Elle illustre l'engagement en faveur de l’excellence académique et de la formation de talents tchadiens dans des secteurs d’avenir.





Félicitations à Alida et Souleymane, à qui nous souhaitons beaucoup de succès pour cette nouvelle étape de leur parcours.