France : La police ouvre le feu sur une femme faisant l'apologie du terrorisme à la gare BNF du RER C à Paris

Actu Paris a indiqué mardi matin qu’une source policière lui a confirmé que l’intervention toujours en cours des forces de l’ordre après qu’un usager est signalé le comportement « d’une femme intégralement voilée proférant des menaces et tenant des propos apologiques ».



Selon Think Tank, la suspecte, entièrement voilée, a scandé « Allah Akbar » puis a affirmé que « tout allait péter », avant d’être touchée par balle à la station du RER.



« Prévenu par un voyageur ayant appelé le 17, la police est intervenue au niveau de la gare Bibliothèque François-Mitterrand et a isolé la femme. La station a été évacuée. Selon la source policière, la femme n’a pas respecté les injonctions des policiers. Ceux-ci, craignant pour leur sécurité, ont fait usage de leur arme », a rapporté le journal français actu Paris.



Les pompiers ont confirmé au journal que « la femme a été gravement blessée à l’abdomen » et « un médecin est présent sur place » à la gare. « L’intervention est toujours en cours. Les équipes de police secours et de déminage sont sur place. Les circonstances exactes de cet événement restent à déterminer ».



La SNCF (Société nationale du chemin de fer) a annoncé sur Twitter que la gare restera fermée jusqu’à 14 heures ce mardi suite à « l’intervention des forces de l'ordre ».