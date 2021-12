France-Mali : rencontre entre Macron et Assimi Goïta le 20 décembre

Selon notre confrère de Jeune Afrique, le président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, s’entretiendra avec son homologue français, Emmanuel Macron, le 20 décembre 2021 à Bamako, pour la toute première fois depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État au mois d'août dernier, qualifié par la France comme ''un coup d'Etat dans un coup d'État''



Il faut rappeler que cette rencontre très probable et d'ailleurs confirmée par l'Elysée, d'après nos confrères de Radio France Internationale (RFI), interviendra dans un contexte très particulier, surtout avec le départ de la Force française Barkhane dans certaines zones maliennes et les récentes sanctions annoncées par l'UE contre le groupe de la société privé russe ''Wagner''.



Et depuis quelques mois, la présence de celle-ci sur le sol malien n’est d’ailleurs pas du goût de Paris.