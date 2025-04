ANALYSE France - Marine Le Pen jugée entre Bruxelles et Strasbourg : Procès politique ou conflit de légitimité ?

Alwihda Info | Par Maître Dangabo Moussa, avocat. - 14 Avril 2025



L'affaire Marine Le Pen soulève des questions complexes à l'intersection du droit européen, de la géopolitique institutionnelle et de la politique nationale française. Une analyse pluridisciplinaire permet de mieux comprendre les enjeux et les lignes de fracture.



1. Le cadre juridique : la question du siège

Le Traité sur l’Union Européenne (TUE) et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) établissent Strasbourg comme le siège officiel du Parlement européen. Cette situation offre un cadre juridique contraignant, stipulant que toute modification du lieu doit être approuvée à l'unanimité des États membres, ce qui reste non réalisé. Par conséquent, le droit n’autorise pas une application par les règles internes du Parlement de contourner ce qu'impose le traité, renforçant que légalement, Strasbourg demeure le siège légitime.

2. La réalité politique : Bruxelles, capitale de fait

Malgré la légitimité juridique, Bruxelles a progressivement pris le rôle de capitale politique de facto de l’Union Européenne. Accueillant toutes les institutions majeures — Commission, Conseil et le Parlement pour la plupart de ses activités — Bruxelles est devenue le centre décisionnel, tandis que Strasbourg est défendue par la France, mais perçue comme minoritaire et symbolique. L’argument des coûts associés au « double siège » accentue la pression pour uniformiser les pratiques administratives autour de Bruxelles.

3. Les enjeux géopolitiques : l’influence de l’OTAN et des Anglo-Saxons

À Bruxelles, l’influence de l’OTAN est prépondérante et imprime des normes techniques à la législation européenne, notamment sur des sujets critiques comme la défense. Toutefois, malgré cette proximité géopolitique, le Parlement européen conserve une indépendance dans ses délibérations, ce qui le protège d'une intrusion directe de la politique étrangère dominée par des intérêts atlantistes. Cette dynamique pose la question de la souveraineté des États membres face à des influences externes.

4. Le différend judiciaire et politique autour de Marine Le Pen

Le procès de Marine Le Pen est centré sur l'utilisation contestée de fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui auraient assumé des rôles dans son parti en France, ce qui contredisait les obligations européennes dont elle était supposée répondre. Sa défense, qui évoque un cordon sanitaire l’empêchant d’agir pleinement au niveau européen, a été rejetée par le tribunal, mettant en exergue la tension entre les interprétations fonctionnelles et textuelles du droit.

5. Une critique pluridisciplinaire

L'analyse critique du contexte actuel révèle plusieurs lignes de fractures : Droit : Le traité favorise la position de Strasbourg, mais le tribunal a opté pour une approche pragmatique.

: Le traité favorise la position de Strasbourg, mais le tribunal a opté pour une approche pragmatique. Sciences politiques : Bruxelles incarne la centralité du pouvoir, illustrant un fossé entre légalité et réalité.

: Bruxelles incarne la centralité du pouvoir, illustrant un fossé entre légalité et réalité. Géopolitique : La concentration du pouvoir à Bruxelles suscite des inquiétudes de perte d'autonomie parmi certains États membres.

: La concentration du pouvoir à Bruxelles suscite des inquiétudes de perte d'autonomie parmi certains États membres. Sociologie politique : Le procès de Le Pen révèle la dissension entre élites europhiles et mouvements nationaux anti-système.

