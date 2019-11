G5 Sahel, Forum sur la Paix : le président tchadien en France

Le président de la République du Tchad, Idriss Déby et la Première Dame Hinda Déby sont arrivés dimanche après-midi à Paris, en France. Le chef de l'Etat tchadien prend part du 12 au 13 novembre 2019 à la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix à la Grande Halle de La Villette.



Le chef de l'Etat est "à la tête d’une importante délégation, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène et celui délégué à la Présidence de la République Chargé de la défense nationale, Mahamat Abali Salah ainsi que du directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkerim Idriss Deby Itno", a indiqué dimanche la Présidence tchadienne.



Le couple présidentiel a été accueilli par l’ambassadeur du Tchad à Paris, Amine Abba Sidick, des officiels tchadiens et le personnel de la mission diplomatique.



Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, des acteurs politiques et des organisations de la société civile prendront part à cet important rendez-vous qui vise à réfléchir à des solutions concrètes autour des valeurs de la paix, de la sécurité et du développement.



Outre la participation au Forum sur la paix, d’autres activités sont prévues pour le chef de l'Etat, notamment des rencontres bilatérales. Le président de la République et ses pairs du G5 Sahel sont conviés à un déjeuner-travail, en marge dudit forum, par leur homologue français.