G5 Sahel : déploiement de soldats tchadiens aux trois frontières, Déby reste sur sa position

Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a réitéré mardi à Nouakchott, en Mauritanie, sa position quant au déploiement d'un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières (Mali-Burkina-Niger), lors de la conférence des chefs d’Etat des pays du G5 Sahel et de la France consacrée au suivi des engagements du sommet de Pau.Selon Idriss Déby, "la menace autour du Lac-Tchad demeure persistante avec la montée des eaux."Le président tchadien a ajouté que "toute projection hors du territoire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité du Tchad."Au cours de la rencontre, les chefs d'État se sont félicités du succès de l'opération Colère de Bohoma et de son impact dans la lutte antiterroriste.Lundi, le président Déby a indiqué, lors d'une rencontre à N'Djamena avec des parlementaires, que plus de 8000 soldats tchadiens sont actuellement déployés au Lac pour parer à la menace terroriste et éviter toute infiltration.Le 18 juin dernier, le ministre en charge de la défense, le général Mahamat Abali Salah, a expliqué que le Tchad "n'a pas pu répondre favorablement" pour le déploiement d'un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières."Les problèmes du Lac Tchad ne sont pas finis. Nous leur avons dit qu'on doit d'abord juguler cette situation. Le chef de l'État également a dit que si la situation se calme et qu'on a eu l'occasion, nous pourrions éventuellement déployer un bataillon réduit", a souligné le général Mahamat Abali Salah, à l'issue d'une réunion du comité de suivi des engagements du Sommet de Pau (France) à N'Djamena "Le Tchad concentre pour l’instant ses efforts militaires autour du Lac Tchad", a de son côté précisé la Présidence.Un bataillon tchadien devait être déployé dans la zone du Liptako-Gourma depuis le 24 mars 2020, le lendemain de l'attaque de la base militaire de Bohoma, dans la zone insulaire du Lac Tchad. Il a été rappelé pour prendre part à l'opération Colère de Bohoma déclenchée le 29 mars.