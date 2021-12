G5 Sahel : la jeunesse, un rempart contre la radicalisation et la migration irrégulière

La rencontre est axée sur le thème : "jeunesse et promotion de la paix dans l'espace G5 Sahel : contribution de la jeunesse à la lutte contre la radicalisation et la migration irrégulière couplée à la validation politique du document de stratégie intégrée de la jeunesse".



À cette occasion, des chèques ont été remis par le ministère de la Promotion de l'entrepreneuriat à des jeunes entrepreneurs pour appuyer différents projets.



"On se demande souvent ce que le pays a fait pour nous mais pas assez ce que nous avons fait pour le pays", a déclaré Routouang Mohamed Ndonga, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat.



Le ministre a encouragé les jeunes bénéficiaires des chèques à faire preuve de bonne gestion pour faire avancer le pays.



La rencontre prendra fin le 16 décembre.