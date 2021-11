G5 Sahel : le Mali assumera la présidence à partir de février 2022

Le processus de transition, la situation politico-sécuritaire du Mali, la lutte contre le terrorisme et les questions de développement, étaient au centre des échanges que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop a eu, ce lundi 22 novembre 2021, avec une délégation néerlandaise conduite par Mme Josephine Frantzen, envoyée spéciale pour le Sahel au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.



L’entretien qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali, Marchel Gerrmann, a permis aux deux personnalités d’évoquer les enjeux du moment et les défis de l’heure à relever au Sahel.



Par ailleurs, le ministre a informé son hôte que le Mali va assumer la présidence en exercice du G5 Sahel, à partir de février 2022. Il a ainsi rappelé que la Force Conjointe du G5 Sahel a été créée en 2017, sous la conduite de la présidence malienne, avant de solliciter son accompagnement, à cet effet.