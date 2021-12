G5-Sahel : le maire de Ndjamena élu vice-président de l’Alliance des associations des pouvoirs locaux

Le maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun a été élu vice-président, chargé de la sécurité et de la recherche de paix, au sein de l'Alliance des associations des pouvoirs locaux des pays du G5-Sahel. La commune de la ville de Ndjamena a rendu public un communiqué ce mercredi 8 décembre 2021 a ce sujet.



Ainsi, à l'occasion de la deuxième assemblée générale de l'Alliance des associations des pouvoirs locaux des G5-Sahel, qui s'est tenue à Bamako, du 6 au 8 décembre 2021, le maire Ali Haroun, par ailleurs président de l'Association nationale des communes du Tchad (ANCT) a ainsi été élu vice-président chargé de la sécurité et de la recherche de paix.



Par ailleurs, selon le communiqué, dans le cadre de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, ses paires l'ont porté au bureau exécutif comme vice-président de la région Afrique centrale.