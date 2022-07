G5 Sahel : les parlements mobilisés pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme

Durant deux jours de travaux, les présidents du CIP G5 Sahel et les représentants des différentes organisations internationales engagées dans la lutte contre l’extrémisme violent au Sahel ont eu à échanger sur les difficultés des états membres du G5 Sahel, le retrait du Mali et l’adhésion des autres pays voisins du Sahel.



La question de la fourniture d'armes aux terroristes, le trafic de drogue, la question de l’abandon de la jeunesse, le manque de moyens matériels et le manque de renseignement à la base, la non implication de la population dans la lutte, la mauvaise gouvernance, le manque de solidarité des États africains, les partenaires de longue date qui ne font rien, le manque de prise de décisions par les chefs d’États et vouloir à tout prix rester au pouvoir sont entre autres les faiblesses des États du G5 Sahel évoquées par les intervenants à la conférence.



Des résolutions ont été prises afin que chaque parlementaire puisse en débattre à son niveau et proposer des solutions urgentes aux chefs d'État membres.



Le président en exercice du CIP G5 Sahel, Dr. Haroun Kabadi, estime que pour lutter efficacement contre le terrorisme, les États doivent plus que jamais intensifier la mutualisation de leurs efforts car le terrorisme est un phénomène monstrueux, un défi existentiel qui menace la survie même du continent.



"C'est une lutte qui exige une collaboration à tous les niveaux de coopération internationale. Les défis qui s'opposent à nos États et la présence des terroristes dans notre espace commun ne peuvent être durablement relevés par nos gouvernements, que dans la paix et la sécurité, dans l'unité et la stabilité, avec l'appui sans faille des populations que nous représentons, mais aussi celui de nos partenaires techniques et financiers, dans un élan de solidarité et de générosité envers nos pays respectifs”, affirme Dr. Haroun Kabadi.



Le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Aboubakar Toguyeni, le président de l’Assemblée nationale du Niger, Oumarou Seini et les représentants des différentes institutions et organisations internationales ainsi que celles en charge de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ont pris part aux assises.