GAGNEZ une invitation à l’édition 2019 du Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (AHIF) et partez en Éthiopie pour couvrir le plus grand événement hôtelier d’Afrique

APO Group (www.APO-opa.com), le leader du conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse en Afrique, offrira à un journaliste africain le transport, l’hébergement et une indemnité journalière pour venir assister à l’édition 2019 du Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (AHIF) (www.AHIF.com), la principale conférence consacrée aux investissements hôteliers en Afrique, qui se déroulera à Addis-Abeba (Éthiopie), du 23 au 25 septembre.

Le Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (AHIF) rassemble des acteurs majeurs du secteur hôtelier international (propriétaires d’établissements, investisseurs, financiers, sociétés de gestion, conseillers). Cette nouvelle édition du AHIF devrait être le plus grand événement de ce genre jamais organisé en Afrique et générera des millions de dollars pour l’économie locale et des milliards pour le continent dans son ensemble (http://bit.ly/2ymN3bd). Parmi les plus de 600 participants figureront de hauts dirigeants des groupes hôteliers Marriott, Hilton, AccorHotels et Radisson, et les conférenciers seront des influenceurs clefs du secteur mondial de l’investissement hôtelier (www.AHIF.com/speakers).

INSCRIVEZ-VOUS pour remporter l’invitation : http://bit.ly/AHIFAPO

La date butoir est fixée au 23 août 2019, à minuit.

Le vainqueur sera annoncé le 28 août 2019.

Chaque année, APO Group offre aux journalistes l’opportunité d’assister à des événements majeurs dans le cadre de son engagement à promouvoir le journalisme en Afrique.

Par exemple, les trois précédents gagnants de l’invitation AfricaCom ont été le journaliste scientifique Aimable Twahirwa, du Rwanda (www.bit.ly/2y42xAe), le journaliste John Churu, du Botswana (www.bit.ly/2NVy4PP) et la journaliste Lilian Murugi Mutegi, du Kenya (www.bit.ly/2y7EuAi). En septembre 2016, le reporter Aggrey Mutambo, du Kenya (www.bit.ly/2RdhgSe), remporta l’invitation d’APO pour assister au Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (AHIF). En octobre 2018, le rédacteur d’actualités en ligne Frank Eleanya, du Nigeria (https://bit.ly/2YBnTBI), remporta l’invitation d’APO pour assister au Web Summit, la plus grande conférence tech du monde. En 2019, Oluseyi Awojulugbe, du Nigeria, remporta l’invitation d’APO Group pour assister aux Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (http://bit.ly/2QdLwfO), et Monica Nkodo, du Cameroun, remporta l’invitation d’APO Group pour assister à l’EurAfrican Forum (http://bit.ly/2WMyGYg).

APO Group sponsorise également l’APO Energy Media Award (www.bit.ly/2NSbJ5D) et l’APO Media Award (www.bit.ly/2DNPDfU), permettant à un ou une journaliste de remporter 500 dollars par mois pendant une année, un ordinateur portable et un vol intercontinental vers la destination de son choix, ainsi que l’accès pendant un an à plus de 600 salons VIP dans les aéroports.

Pour plus d’informations sur le Forum de l’investissement hôtelier africain (FIHA), visitez www.AHIF.com

Contact avec les médias :

Caroline Guilhaume

Responsable des relations avec les médias

Email : gcaroline@apo-opa.org

Tél. : +41 432 152 100

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal service de conseil en relations médias et distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Nous aidons les organisations privées et publiques à asseoir leur réputation et à renforcer leur image de marque dans les pays cibles. En tant que partenaire de confiance, notre rôle consiste à exploiter le potentiel des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique, au Moyen-Orient et en dehors des frontières régionales. La confiance et la reconnaissance qui ont été accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG, nous encouragent à améliorer sans relâche notre proposition de valeur en Afrique et au Moyen-Orient afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos prestigieux clients, citons, entre autres Facebook, Dangote Group, GE, Uber, Microsoft, Nokia, Mara Group, PwC, DHL, Marriott Group, Sage, Ecobank, Iflix, Jumia, Samsung, Total, Merck, Société Générale, L'Oréal, Oracle, Philips, Barclays, MoneyGram, Ernst & Young, Orange ...

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et Hong Kong

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site : www.APO-opa.com

Source : https://apo-african-press-organization.africa-news...