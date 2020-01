GOLD TOP 20, 2019 – Le Championnat de Madagascar Fédéral 1

Stade MAKIS, Andohatapenaka, 19 janvier, 17.00. Baisser de rideau sur les demi-finales de l’édition 2019 du GOLD TOP 20 qui auront vu s’affronter les quatre prétendants au titre national devant une audience record de 20.088 spectateurs.

TFA (Anatihazo) 37-32 CNAPS (Haute Matsiatra)

Le premier défi opposait TF Anatihazo et CNAPS, les deux outsiders de la compétition. Au terme d’une course-poursuite spectaculaire et d’un festival d’essais qui a ravi le nombreux public venu au stade MAKIS, TFA s’est imposé sur le fil face à CNAPS, la première équipe non-membre de la ligue Analamanga participant au Championnat de Madagascar Fédéral 1. TF Anatihazo, une des équipes de quartier d’Antananarivo, participera à sa première finale nationale. "Je suis extrêmement fier de la performance de mes garçons. Notre plan de jeu basé sur le mouvement tous azimuts a payé, malgré les nombreuses pertes de balles résultant de cette stratégie de jeu ambitieux. Nous disposons maintenant de 2 semaines pour améliorer ces imperfections" a conclu Mamy ANDRIAMARO, Head Coach TF Anatihazo (et Coach assistant des XV MAKIS de Madagascar).

COSFA (Miaramila) 18-17 FTM (Manjakaray)

Le second choc du jour opposait les finalistes de l’édition 2018. Un match tendu entre les deux équipes qui se séparaient à la mi-temps sur un score de parité (10-10) sous la pluie. Dans ce match fermé, FTM semblait avoir pris un avantage décisif sur son adversaire du jour (10-17, 52e), lorsque les militaires du COSFA inversèrent la tendance en trois minutes (13-17, 60e et 18-17, 63e) et ne desserrèrent plus l’étreinte défensive jusqu’au coup de sifflet final.

COSFA (Club Omnisports des forces Armées) disputera donc sa seconde finale consécutive et tentera de conserver son titre face à l’outsider TF Anatihazo (Tanora Firaisana Anatihazo) dimanche 2 février au stade MAKIS.

Résultats des quarts de finale du GOLD TOP 20, 2019

Dimanche 22 décembre

Stade MAKIS, Andohatapenaka, Antananarivo

15.135 spectateurs

COSFA 23-20 3FB

FTM (Manjakaray) 30-24 USCAR

CNAPS 25-21 TFMA (Ankasina)

TFA (Anatihazo) 28-8 3FAI

Tous les clubs sont membres de la Ligue d’Analamanga (province d’Antananarivo), excepté CNAPS (Ligue de la Haute Matsiatra).

Contact du Presse :

Frédéric Dumant / Victor-Lié Andriavelomanana

+261 32 83 771 38

Emails : frederic.dumant@egesport.net / andriavelomanana@yahoo.fr

Rugby@APO-opa.org

Facebook : https://www.facebook.com/OfficialMalagasyRugby/

Twitter : @MalagasyRugby

Partenaires :

Commanditaire Titre

GOLD Mix Madagascar (http://bit.ly/2TIkyk7)

Partenaires Officiels

BFV Societe Generale Madagasikara (http://bit.ly/2G9jXzR)

Orange Madagascar (http://bit.ly/30EoeEQ)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/gold-top-20-...