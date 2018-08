GTT annonce ses nouvelles divisions Europe et Royaume Uni

Paris, Virginie, le 7 août 2018 - GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connexion des multinationales vers les clouds, annonce aujourd'hui sa nouvelle structure suite à l'acquisition d'Interoute.



GTT a nommé Martin Ford au poste de Président de la division Royaume-Uni, regroupant le Royaume-Uni, l’Irlande, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Précédemment Monsieur Ford était Président de la division EMEA de GTT. Avant d’intégrer GTT, Monsieur Ford a occupé plusieurs postes de direction chez Hibernia Networks et Level 3.



GTT a nommé Jesper Aagaard en tant que Président de la division Europe, en charge des clients d’Europe continentale. Précédemment, Monsieur Aagaard était Directeur Général d’Interoute pour les pays Nordiques et les Pays-Bas. Avant de rejoindre Interoute, Monsieur Aagaard était PDG de la société Comendo Network au Danemark.



La structure de cette nouvelle division s'aligne sur l’expansion de la présence de GTT en Europe suite à l'acquisition, le 31 mai dernier, d'Interoute, l'un des principaux opérateurs de réseaux indépendants de la région. Les divisions de GTT sont responsables des fonctions clés liées à la croissance organique et à l'expérience client, notamment les ventes, les devis, les commandes, la prestation de services, la facturation et la gestion globale des comptes clients.



Ces nouvelles divisions complètent la division Amériques et la division Opérateur gérées respectivement par Eric Warren et Jeff Beer.



« Nous avons une formidable opportunité de répondre aux exigences croissantes des multinationales en matière de connectivité vers le cloud », déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. «Notre nouvelle structure et le talent de nos dirigeants de divisions nous permettent de fournir un service exceptionnel à nos clients, notre objectif étant de connecter les collaborateurs dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. »