Gabon - Chaos à Port-Gentil : Des gangs sèment la terreur avec des machettes

Le vendredi 23 août au soir, des bandes de jeunes ont semé la terreur dans les rues, agressant et dépouillant les résidents de leurs biens. Certains ont même vandalisé des maisons et des commerces.



D'après les témoignages, cette escalade de violences aurait été déclenchée par une agression initiale entre membres de gangs de quartiers différents, suivie d'une riposte violente.



Face à cette situation, les habitants terrifiés se sont réfugiés chez eux, craignant pour leur sécurité.

Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit et ont procédé à de nombreuses arrestations, permettant un retour partiel au calme le lendemain.



Cependant, la population reste choquée et traumatisée par ces violents événements, qui raviven t les inquiétudes récurrentes concernant l'insécurité à Port-Gentil.

Cette flambée de violence souligne les défis persistants en matière de maintien de l'ordre et de lutte contre la criminalité dans cette ville économiquement importante du Gabon.



Face à la vague de violence qui secoue Port-Gentil depuis plusieurs jours, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema est intervenu ce dimanche pour condamner ces actes et promettre une réponse ferme des autorités.



Dans un message diffusé dimanche 25 aout sur les réseaux sociaux, le président de la transition a exprimé sa plus grande fermeté face à ces violences et a assuré que les auteurs ne resteront pas impunis. Il a également annoncé avoir donné des instructions claires aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité de tous.



« Je condamne avec la plus grande fermeté les violences observées à Port-Gentil. Ces actes ne resteront pas impunis », a déclaré le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. « J’ai ordonné aux forces de Défense et de Sécurité de prendre toutes les mesures pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité de tous. Force restera à la loi ! ».



Le président de la République a également appelé à la coopération de tous pour mettre fin à ce drame. « J’invite tout un chacun à se montrer coopératif pour mettre fin à cette situation déplorable », a-t-il ajouté.