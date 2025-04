Gabon : L'UA, par la voix de João Lourenço, plaide pour la levée des sanctions

Au cours de cette rencontre, João Lourenço a exprimé ses félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa gestion de la transition, soulignant la transparence des élections et le respect des engagements pris. Ces éléments sont considérés comme cruciaux pour la validation du processus de retour à l'ordre constitutionnel au Gabon.



Les éloges adressés par le président de l'UA mettent en évidence l'importance d'un retour pacifique et ordonné à la démocratie au Gabon. En affirmant que l'élection s'est déroulée selon un calendrier rigoureux et en conformité avec la charte de la transition, João Lourenço envoie un message fort, tant sur le plan interne qu'international, concernant la volonté des nouvelles autorités gabonaises de restaurer la légitimité et la confiance.





Vers une Levée des Sanctions Contre le Gabon :





Le président angolais a pris un engagement fort de soutenir la levée des sanctions imposées par l'Union Africaine au Gabon. Il a promis à Brice Clotaire Oligui Nguema d'être un allié de poids dans cette démarche, soulignant l'importance de réintégrer pleinement le Gabon sur la scène continentale et internationale.



Une levée des sanctions, si elle se concrétise, pourrait jouer un rôle déterminant dans la revitalisation économique du pays et dans la consolidation de sa position diplomatique.



De plus, João Lourenço prévoit une visite de travail à Libreville en mai prochain. Cette visite promet d'être un moment clé pour l'avenir des relations entre l'UA et le Gabon. Elle offrira l'occasion d'approfondir les discussions sur le soutien de l'organisation panafricaine aux nouvelles autorités gabonaises et de s'assurer que les enjeux de la transition demeurent au cœur des préoccupations de l'UA.