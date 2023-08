Gabon : L’étudiant en médecine François Ndjelassili tué dans un restaurant en Russie

« François Ndjelassili, un étudiant gabonais en Russie, âgé de 32 ans, a été tué à l’aide d’un poignard dans un restaurant Burger King, le 18 août alors qu’il y était avec sa petite amie russe. Il a déclenché une bagarre avec un russe qui l’a humilié d’injures racistes », a rapporté le journal local Gabon Mail Info.



« Il a été poignardé et n’a pas survécu », a indiqué un ancien collègue de l’étudiant au Lycée national Léon Mba de Libreville, a indiqué ce journal.



Ses agresseurs auraient dit : « oh regarde ! nègre. Viens sur son chirkan», a rapporté notre confrère de Gabonactu. Face à cette injure raciste, le Gabonais a refusé de l’admettre et une bagarre s’en est suivie. François Ndjelassili a reçu un coup de poignard bien préparé par le raciste russe à l’aisselle et cela lui a été très fatal.



« La victime, réputée pour sa passion pour le sport et sa sociabilité, se trouvait avec des amis dans un fast-food Burger King dans la nuit du samedi au dimanche au moment des faits », a précisé le journal aLibreville.



Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, l'étudiant diplômé de l'UrFU (Université fédérale de l'Oural) était encore en vie, mais il n'a pas survécu à ses blessures, a indiqué aLibreville ajoutant qu’une enquête policière a été ouverte pour arrêter les assassins.



Les autorités gabonaises ont dans un communiqué, ce dimanche 20 août, demandé que Moscou fasse « toute la lumière » sur cet homicide. « En application des très hautes instructions du président de la République (…), l’ambassadeur du Gabon en Russie a été instruit de tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite au sujet de cette affaire, en sollicitant notamment l’ouverture d’une enquête judiciaire auprès des autorités compétentes russes », annonce le ministère gabonais des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur sa page Facebook.