Gabon : La Banque africaine de développement et Entreprenarium soutiennent 200 femmes entrepreneures, en partenariat avec la Confédération patronale gabonaise

La Banque africaine de développement ([www.AfDB.org](https://africa-newsroom.com/press/countlinks/75538/http:%7D%7Dwww.afdb.org%7D/website)) et [Entreprenarium](http://www.entreprenarium.org/fr) ([www.Entreprenarium.org/fr](http://www.entreprenarium.org/fr)) ont noué un partenariat dans le cadre d’AFAWA (Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, acronyme en anglais)… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/gabon–la-banque-africaine-de-developpement...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...