Gabon : Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema déterminé à rassembler toutes les forces vives pour réussir la transition

« J’ai eu à m'entretenir avec le Comité des sages et dignitaires de notre pays. Ces échanges, empreints de sincérité et de sagesse, ont renforcé ma conviction selon laquelle, ensemble nous pouvons restaurer la dignité de nos concitoyens et de nos institutions. Plus que jamais, je suis déterminé à rassembler toutes les forces humaines de notre nation pour réussir cette transition », a souligné le Général Brice Clotaire Oligui sur sa page officielle Twitter (X).



Mardi, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a détaillé au médiateur de la CEEAC, Faustin-Archange Touadera, les derniers développements de la transition, comme la nomination des parlementaires et l'annonce d'une conférence nationale en avril prochain. Le Général chercher à normaliser la situation du Gabon après le coup d’état qui a renversé Ali Bongo le 30 aout dernier.