Gabon : Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique a rencontré Ali Bongo

Au Gabon, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Monsieur Abdou Abarry a rencontré, mercredi 6 septembre 2023, l’ancien Président Ali Bongo Ondimba à sa résidence.



« Je viens de rendre visite au président Ali Bongo Ondimba pour me rendre compte de ses conditions de vie et de résidence. Je l’ai trouvé dans le même cadre qu’il occupait, en bonne santé. Le président m’a chargé d’exprimer ses sentiments de reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, au nom duquel je suis venu lui rendre cette visite », a déclaré, mercredi, le diplomate l’onusien à la télévision publique Gabon 24.



Le secrétaire général de l’ONU a « fermement » condamné le putsch au Gabon, et appelé l’armée nationale et les forces de sécurité à « garantir l’intégrité physique » d’Ali Bongo Ondimba et de sa famille, a-t-il indiqué.



M. Abdou Abarry a également évoqué le souhait émis par l’ancien dirigeant gabonais. « Il a souhaité que la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Gabon puissent être préservées. Et je suis convaincu que les mots qui sont sortis de la bouche du président Ali Bongo Ondimba, ce sont des mots de renforcement de la cohésion sociale », a déclaré le chef de l’Unoca.