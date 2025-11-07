Gabon : Les Douanes et les Impôts renforcent leur coopération pour lutter contre la fraude





Cette séance de travail a réuni les acteurs clés de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) et de la Direction Générale des Impôts (DGI) dans un objectif commun : renforcer la coopération entre les deux administrations, conformément aux directives du Plan de Travail Ministériel.





Placée sous le thème « Pour une efficacité renforcée des contrôles conjoints et une meilleure gestion fiscale et douanière », cette réunion stratégique visait à optimiser la synergie des actions entre les deux entités, notamment dans la lutte contre la fraude, les irrégularités et l’évasion fiscale.





Les échanges ont notamment porté sur plusieurs points essentiels : — l’amélioration de l’échange de données entre les deux directions ; — l’harmonisation des méthodes et la meilleure coordination des actions ; — la mise en place d’un cadre réglementaire clair et partagé ; — l’élaboration d’un modèle commun de données et de procédures opérationnelles définissant les rôles, les calendriers et les outils nécessaires.





Cette initiative s’inscrit dans une logique de transparence, d’efficacité et de mobilisation accrue des recettes publiques, visant à renforcer la confiance et la complémentarité entre les administrations fiscales et douanières.



Les participants ont exprimé leur volonté de faire de cette nouvelle dynamique un levier concret pour l’amélioration de la gouvernance fiscale et douanière, au service du développement économique et social du Gabon.