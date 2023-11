Gabon: Les conditions de travail des militaires se sont améliorées depuis le putsch selon le Président de la transition

Au Gabon, le Président de la transition, le Général Brice Clotaire Olingui Nguema, « a réuni les forces de défense et de sécurité du Gabon ce 4 novembre 2023, à la Base aérienne 01 de Libreville, pour un discours majeur », a annoncé, samedi, la présidence gabonaise.



« En seulement 65 jours, le CTRI a amélioré les conditions de travail de nos militaires par l'acquisition de matériels divers, la construction de logements, et la réhabilitation de casernes », a annoncé sur Twitter, samedi, le Président de la transition du Gabon.



« J'ai réaffirmé ce 4 novembre 2023, mon engagement pour la dignité de nos troupes et leur formation. Aussi je les invite à la discipline, à l'exemplarité, à l'assiduité, et au patriotisme. Ensemble, nous assurerons la sécurité de notre nation et la prospérité de notre peuple », a-t-il ajouté.