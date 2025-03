Gabon : Présidentielle 2025, le président de la Transition effectue sa visite médicale

Le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema candidat à la Présidentielle a effectué le 6 mars 2025 sa visite médicale au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) conformément aux exigences en vigueur.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre des exigences préalables à la future élection Présidentielle et conformément à l’article 43 de la nouvelle Constitution, elle vise à attester de l’aptitude physique et mentale des candidats à exercer les plus hautes fonctions de l’État.



Accueilli par les autorités médicales compétentes du CHUL, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est soumis aux examens requis dans la transparence et le strict respect des protocoles établis. Par ailleurs, dans le même cadre, le président de la Transition s’est rendu au Musée National auprès de la commission d’évaluation de l’aptitude linguistique, celle-ci chargée de vérifier la maîtrise des compétences linguistiques des futurs candidats.



À l’issue de ces étapes, le chef de l’État a salué le professionnalisme du corps médical et des membres de la commission linguistique, tout en insistant sur son attachement à une gouvernance rigoureuse et éthique.