Gabon - USA : Accord majeur avec Millenial Potash pour l'exploitation du gisement de Mayumba

Un investissement de 500 millions de dollars et 975 emplois directs

Cet accord concerne l'exploitation du gisement de potasse de Mayumba, un projet dont l'investissement est estimé à 500 millions de dollars. Il prévoit une production annuelle de 800 000 tonnes d'engrais et la création de 975 emplois directs, marquant ainsi une étape significative pour l'économie gabonaise.







À cette occasion, le Président Oligui Nguema a réaffirmé la volonté du Gabon de renforcer ses partenariats économiques avec les États-Unis, en particulier dans les secteurs stratégiques des infrastructures, de l'énergie et de la transformation locale.