Gabon-Union Européenne : renforcement des axes de coopération

A l’occasion de la visite de travail qu’il effectue à Bruxelles, le président de la Transition, président de la République, chef de l’Etat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu avec Charles Michel, président du Conseil Européen.



Les discussions entre les deux personnalités ont essentiellement été axées sur l’approfondissement des liens de coopération entre le Gabon et l’institution européenne. Les avancées du processus de transition dans notre pays, notamment celles relatives à l’organisation du référendum ont également été abordées lors cette rencontre.



Par ailleurs, le chef de l’Etat a eu une séance de travail avec les autorités de la Commission Européenne. Cette séance a abouti à la signature d’un partenariat pour les forêts. En effet le Gabon et l’UE se sont engagés dans la gestion durable des forêts, domaine dans lequel notre pays demeure pionnier.



En outre, les deux parties ont également procédé à la signature de partenariats dans les domaines de l’économie et du transport notamment une déclaration pour l’attribution d’une subvention au programme de remise à niveau du Transgabonais.



La signature de ces accords par l’Etat gabonais démontre la volonté des plus hautes autorités de notre pays en tête desquelles le président de la République gabonaise d’œuvrer au développement du Gabon à travers des investissements transformateurs.



A l’issue de la cérémonie, les participants se sont réjouis de cette rencontre qui vise le renforcement d’un partenariat d’excellence entre le Gabon et l’Union Européenne.