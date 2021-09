Gabon : décès de l’ancien Premier ministre Casimir Oye Mba

Premier gouverneur de la BEAC, le vice-président de l'Union Nationale (UN), Casimir Oye Mba s'en va rejoindre ses ancêtres à l'âge de 79 ans. Il n'a pas survécu au Covid-19, après son hospitalisation en France. L’ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle d’août 2016 serait décédé à l’hôpital Saint-Joseph de Paris.



Casimir Oyé Mba a été évacué le 11 septembre après une semaine d’hospitalisation à la polyclinique Chambrier de Libreville. Favorable à la vaccination, l’ancien Premier ministre du Gabon refusait de se faire inoculer les vaccins russe ou chinois, proposés au Gabon mais non homologués par l’Union européenne (UE). Il a fait toute sa carrière professionnelle au sein de la BEAC, où il gravit les échelons, de simple stagiaire jusqu’au poste de gouverneur qu’il occupe de 1978 à 1990. Il est nommé par Omar Bongo Ondimba, le 3 mai 1990, Premier ministre, fonction qu’il conserve jusqu’au 2 novembre 1994. Le 21 octobre 1990, il est élu député du département de Komo-Mondah dans la province de l’Estuaire le 21 octobre 1990 sous l’étiquette du parti démocratique gabonais auquel il adhère depuis 1973.



Après 1994, il est maintenu dans le gouvernement de son successeur Paulin Obame Nguema en tant que ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, jusqu’en 1999. Par la suite, Casimir Oyé Mba est nommé ministre de la Planification et de l’Élaboration des programmes en janvier 1999, sous le gouvernement de Jean-François Ntoutoume Emane, puis permuté avec son collègue Richard Auguste Onouviet au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie.