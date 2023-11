Gabon : la secrétaire général de l'OIF reçue par le Président de la transition et l’ancien Président gabonais Ali Bongo

En visite ce lundi à Libreville, la Secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a été reçue par le Président de transition, puis par l'ancien Président Ali Bongo Ondimba. Cette dernière en a profité, pour proposer son aide à la rédaction de la future constitution du pays, ainsi que l’accompagnement de l’OIF dans l'élaboration d'un processus électoral libre et transparent.



« Mandatée par les États membres de la Francophonie, Louise Mushikiwabo est venue s’entretenir avec le chef de l’État sur les attentes de l’organisation qu’elle représente, s’imprégner de la réalité du Gabon, de la durée de la Transition, s’enquérir des actions engagées à ce jour et offrir son aide pour la rédaction d’une nouvelle Constitution, l’organisation d’élections crédibles et la fiabilisation des fichiers électoraux », a souligné la présidence gabonaise lundi.