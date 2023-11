Gabon : le gouverneur de la BEAC reçu par le général Oligui Nguéma

Le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé ce jeudi 02 novembre 2023, une audience à Abbas Mahamat Tolli, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).



Le responsable de l’institution financière sous-régionale est venu faire le point des dossiers économiques, financiers et monétaires en cours. Il aussi été question de présenter les mécanismes de financement mis en place par la BEAC afin d’accompagner des projets de développement.



En effet, le gouverneur a réitéré la disponibilité de la BEAC à accompagner les nouvelles autorités dans les projets structurants, et le processus de transition en cours dans notre pays. Il faut rappeler que la Banque des États de l’Afrique Centrale conduit la politique de change de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).



Par ailleurs, l’institution financière se charge également de gérer les réserves détenues par les Etats membres (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad), tout en promouvant le bon fonctionnement du système de paiement et de règlement.