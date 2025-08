Gabon : le président Oligui Nguema reçoit un officier supérieur des Forces armées américaines

Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le mardi 5 août 2025 en audience, le général Thomas Waldhauser, officier supérieur des Forces armées des États-Unis d’Amérique.



Cette rencontre a porté sur les enjeux de sécurité régionale et sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis. Le général Thomas Waldhauser a salué la qualité du dialogue engagé et a exprimé son admiration pour les efforts du Gabon en matière de stabilité et de paix en Afrique centrale.



Le chef de l’État gabonais s’est réjoui de cet échange, qui ouvre la voie à un partenariat renforcé, fondé sur la confiance mutuelle et le développement de relations stratégiques durables.