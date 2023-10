Gabon : le président de Transition Oligui Nguema était à Bangui ce 4 octobre

Le général Brice Oligui Nguema a été accueilli à l’aéroport international Bangui M’Poko, ce mercredi 4 octobre 2023, par le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, président en exercice de la CEMAC, facilitateur de la CEEAC dans la crise au Gabon.



Cette visite de travail qui a mené le président de Transition gabonais, successivement en Guinée Equatoriale, au Congo Brazzaville, puis en République Centrafricaine, vise à rassurer les pays membres de la CEEAC de la ferme volonté du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), d’avancer très rapidement dans le processus du retour à l’ordre constitutionnel.



Pays membre de la CEEAC, le Gabon doit reprendre assez rapidement sa place dans cette communauté des Etats de l’Afrique centrale, en quête de stabilité sécuritaire, sociale et économique. La CEEAC, dans sa démarche de médiation, est décidée à accompagner le CTRI, pour une transition apaisée, une transition consensuelle et pour un Gabon réconcilié.



Le président de Transition Brice Oligui Nguema l’a bien compris et son déplacement de Bangui était l’occasion d’échanger sur les avancées enregistrées par le CTRI à savoir : la nomination d’un Premier ministre, la mise en place des bureaux des deux chambres : Assemblée et Sénat, le début des consultations préalables au Dialogue National ou Conférence Nationale, organisées par le Premier ministre, l’appel à contribution des forces vives de la Nation sous forme de propositions écrites en 10 pages environ, pour être étudiées lors de la Conférence Nationale, la durée de la Transition.



Les deux chefs d’Etat ont eu un long tête-à-tête au Palais de la Renaissance, pour discuter de ces sujets, avant de retrouver leurs équipes pour un déjeuner. C’est à la suite de cela que le général Brice Oligui Nguema, président de la Transition gabonaise est allé à la rencontre de la grande communauté gabonaise résidant à Bangui.



La délégation du président de Transition du Gabon a été reconduite à l’aéroport Bangui M’Poko par le Pr Faustin Archange Touadera pour regagner Libreville autour de 18 heures.