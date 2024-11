Gabon : le président de la République dote la Comptabilité publique et le Trésor en matériel roulant

Le président de la Transition, président de la République chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce mercredi à la remise d'un important lot de matériel roulant au ministre du Budget lors d'une cérémonie à l'esplanade de la Mosquée Hassan 2.



Destinée à la direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, cette nouvelle acquisition s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents dudit secteur.



Il s'agit de 25 véhicules au total dont 3 bus, 3 fourgons, 10 fourgonnettes et 9 pick-up destinés à la sauvegarde et au transport des fonds et du personnel dans la capitale et à l'intérieur du pays.



Le chef de l'État a exhorté les agents de la DGCPT d'en faire un usage responsable, efficace et rentable afin de garantir une mobilité durable et contribuer efficacement au bon fonctionnement de leurs services.