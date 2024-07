Gabon : le président de la Transition échange avec le DG de l’OIT sur l’employabilité des jeunes

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, président de la République et chef de l’État du Gabon, a reçu le 1er juillet 2024 en audience, Gilbert F. Houngbo, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).



En séjour au Gabon dans le cadre d’une tournée africaine, le directeur général de l’organisme a rencontré le numéro un gabonais. Les deux personnalités ont abordé ensemble les sujets liés à la promotion du travail chez les jeunes, ainsi que la mise en place de politiques favorisant leur accès sur le marché du travail, selon les normes sociales établies.



Durant les discussions, le président de la Transition et son hôte ont envisagé des pistes de solutions qui permettront de porter à une échelle supérieure, les opportunités d’emploi et de hisser la coopération entre les deux parties. L’OIT, par la voix de son directeur général, a réaffirmé son engagement à accompagner le Gabon dans ce processus.



Aussi, le chef de l’État dont le vœu est d’améliorer les conditions de vie des compatriotes, a souhaité que la formation professionnelle, à court et moyen terme, soit accentuée dans les secteurs porteurs d’avenir.



Il faut rappeler que l’Organisation internationale du Travail (OIT) est dédiée à la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme et du travail. Elle est l’unique agence tripartite de l'ONU qui réunit des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs d’environ 187 Etats membres en vue d’établir des normes internationales, d’élaborer des politiques et de concevoir des programmes axés sur la promotion du travail décent pour tous.