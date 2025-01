Gabon : le président de la Transition remet des équipements biomédicaux aux structures sanitaires

Financée grâce à un prêt de l’Agence Française de développement (AFD), cette acquisition qui s’inscrit dans le cadre du Projet National d’Appui au Secteur Santé (PASS 2), vise à renouveler et à renforcer les performances des plateaux techniques, afin d’améliorer la prise en charge des patients dans différentes structures sanitaires provinciales.



Composée de 4000 références d’équipements répartis dans les services allant des urgences à l’hospitalisation, en passant par le laboratoire, l’imagerie, les blocs opératoires et les services d’hémodialyse, cette dotation est destinée aux structures sanitaires de quatre provinces cibles à savoir le Haut-Ogooué, la Ngounié, l’Ogooué Ivindo et le Woleu-Ntem.



Il s’agit notamment de blocs opératoires et d’accouchement complets, des blocs d’hémodialyse complets, du matériel de réanimation et d’anesthésie, du matériel de petite chirurgie, de gynécologie obstétrique, de maternité, de néonatologie, des urgences, de médecine interne, d’ophtalmologie, d’ORL, de laboratoire, de radiologie conventionnelle, de pharmacie.



A ce lot s’ajoutent également plus de 600 meubles et mobiliers de bureau divers ainsi que 49 200 carnets de santé destinés aux services mère et enfant. Outre les Centres hospitaliers régionaux des provinces sus mentionnées, le projet PASS 2, initiative gouvernementale, a également permis la réhabilitation et l’équipement de huit hôpitaux départementaux dans les localités de Leconi, Okondja, Fougamou, Ndendé, Mitzic, Medouneu, Ovan et Mvadi faisant partie intégrante dudit projet.



Cette action de plus dans le secteur santé est la matérialisation de la vision du chef de l’État pour un Gabon moderne où chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d’un accès à des soins de santé de qualité où qu’il soit sur l’étendue du territoire national.