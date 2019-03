Garantir l’accès à l’eau potable pour tous est un élément essentiel du développement durable

Alors que les changements climatiques et la croissance démographique exercent une pression de plus en plus forte sur des ressources en eau limitées, la FAO exhorte les pays à redoubler d’efforts pour assurer une utilisation plus rationnelle des ressources en eau et pour garantir une eau propre et accessible à tous. Sécuriser l’accès à l’eau […]

Alors que les changements climatiques et la croissance démographique exercent une pression de plus en plus forte sur des ressources en eau limité...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...