Gaza : Emmanuel Macron dénonce la "cruauté abjecte" du Hamas et appelle à la libération des otages

Priorité à la libération des otages et au cessez-le-feu

Le président français a exprimé ses pensées pour les otages, notamment Evyatar David et Rom Braslavski, ainsi que pour leurs familles, qui vivent un "enfer depuis plus de 660 jours". Il a affirmé que la priorité absolue pour la France est la libération immédiate de tous les otages.





Emmanuel Macron a souligné que la France agit sans relâche pour obtenir cette libération inconditionnelle, pour rétablir "sans délai le cessez-le-feu", et pour permettre un "acheminement massif de l’aide humanitaire, toujours bloquée aux portes de Gaza".



La solution à deux États comme unique chemin

Le président a insisté sur le fait que ces actions ne suffiront pas et qu’elles doivent être accompagnées d’une "solution politique pour le jour d’après". Selon lui, cette solution est celle des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix. Il a ajouté que c'est le "seul chemin possible vers un avenir où justice, sécurité et dignité sont garanties pour tous les peuples de la région".





Pour que cette perspective politique se concrétise, Emmanuel Macron a posé des conditions claires, exigeant la démilitarisation totale du Hamas, son exclusion complète de toute forme de gouvernance et la reconnaissance d'Israël par l'État de Palestine.