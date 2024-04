Ghana - Guinée Bissau : la coopération bilatérale au cœur de la rencontre d'État

En marge de cette cérémonie, le Président Embaló a tenu une rencontre privée avec le Président Akufo-Addo. Celle-ci a été suivie d'une session de travail bilatérale entre les délégations des deux pays, axée sur le renforcement des relations de coopération, particulièrement dans les secteurs clés tels que la pêche, l'agriculture, l'éducation, la défense et la sécurité.



Dans le cadre de cette même visite, le Président Embaló a également effectué une visite au musée Kwame Nkrumah à Accra, dédié au premier président ghanéen et figure emblématique de l'indépendance et de l'unité africaines. En signe de respect et d'hommage à la mémoire de Nkrumah, le chef d'État a déposé une couronne sur son mausolée, soulignant l'importance de son héritage pour le Ghana et pour le continent africain.