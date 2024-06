Glu-on line Academy sensibilise sur le changement climatique au Tchad

Cet atelier visait à sensibiliser les acteurs de la société civile, notamment les syndicalistes, aux enjeux du changement climatique au Tchad. Dix-sept syndicalistes issus de différentes entités ont pris part à cette formation animée par Madame Zina Brahim Mahamat.



Selon la formatrice, l'objectif principal de cet atelier était d'éveiller les consciences sur le changement climatique et ses conséquences. Elle a souligné que si l'émission des gaz à effet de serre ne relève pas de la responsabilité directe du Tchad, le pays en subit néanmoins les effets de manière accrue.



Les échanges ont également permis de mettre en lumière les diverses conséquences du changement climatique au Tchad, notamment l'augmentation des températures, les inondations et les sécheresses, la disparition de certaines espèces, l'intensification des vents violents, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'exacerbation des conflits entre agriculteurs et éleveurs et la multiplication des feux de brousse.



Face à ces défis, les participants ont proposé des pistes de solution, parmi lesquelles le recours aux énergies renouvelables, l'utilisation de panneaux solaires, l'adoption d'engrais verts et la reforestation massive.



La remise des attestations aux participants a marqué la fin de cet atelier, qui s'inscrit dans une démarche plus large de Glu-on line Academy visant à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile tchadienne pour une lutte efficace contre le changement climatique.