Google lance un moteur de recherche dédié à l'open data

Interface épurée et autocomplétion

On connaissait Google News, Google Images, Google Scholar et Google Books. Voici un nouveau moteur de recherche made in Google : Google Data Search Ce nouvel outil dédié aux données publiques rejoint le club des moteurs de recherche spécialisés du géant californien. Il présente surtout l'avantage d'accéder à des jeux de données qui sont à ce jour dispersés sur les différentes plateformes gouvernementales."Pour faciliter l'accès à ces données, nous avons lancé Dataset Search, afin que les scientifiques, les journalistes de données ou toute autre personne puissent trouver les données nécessaires à leur travail" explique Natasha Noy, chercheuse en intelligence artficielle auprès de Google.Côté interface, difficile de faire plus épuré : un seul champ de saisie ! Mais comme son grande frère généraliste, Google Data Search propose des suggestions au fur et à mesure de la saisie de la requête. A l'usage, cette autocomplétion s'avère particulièrement utile car elle permet de "resserer" la recherche à un domaine particulier.Google n'indique pas le nombre de plateformes open data accessibles via son nouveau moteur de recherche. Mais les données produites par les administrations françaises disponibles sur data.gouv.fr le sont également par Google Data Search.http://www.archimag.com/vie-numerique/2018/09/10/google-lance-moteur-recherche-d%C3%A9di%C3%A9-open-data